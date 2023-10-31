СМИ: Эфиопия впервые представила на параде систему РЭБ "Красуха-4" производства РФ

Россия и Эфиопия в 2021 году подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Эфиопия впервые представила на недавнем параде в Аддис-Абебе систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-4" российского производства. Об этом сообщил специализированный сайт Military.Africa и показал соответствующую фотографию.

В "Рособоронэкспорте" и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Россия и Эфиопия в 2021 году подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

О системе РЭБ "Красуха-4"

Система РЭБ 1РЛ257 "Красуха-4" находится в эксплуатации ВС РФ более 10 лет и активно используется в ходе специальной военной операции на Украине. По данным СМИ, она способна нейтрализовать низкоорбитальные спутники, наземные и бортовые радары на дальности до 300 км.

Основное назначение комплекса "Красуха-С4" - прикрытие командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных объектов от воздушной радиолокационной разведки и высокоточных средств поражения. Комплекс предназначен для борьбы со всеми РЛС, используемыми на самолетах различных типов, а также в беспилотной авиации.

Возможности комплекса позволяют организовывать радиопомехи в широком диапазоне частот, без ограничения по азимуту и углу места. Комплекс может работать практически по любым воздушным целям одинаково эффективно. При этом ни скорость, ни высота воздушного судна противника на работу "Красухи" не влияют. Радиус действия одного комплекса, состоящего из двух машин, превышает 300 км. Колесной базой "Красухи" служит четырехосный "Камаз" - вездеход, так что работать мобильный комплекс может в любой местности, при температурах от минус до плюс 50 градусов. Комплексы не имеют аналогов в мире и являются ключевыми элементами перспективной системы РЭБ со средствами воздушного нападения.

Впервые кадры применения новейшего комплекса РЭБ "Красуха-С4" в ходе СВО были показаны в июне 2022 года. Минобороны РФ уже показывало кадры работы расчетов комплексов РЭБ на Украине. В частности, помимо "Красухи-4" на видео демонстрировались комплексы радиоэлектронного подавления "Мурманск" и "Москва". Также отмечалось, что они прикрывают группировки войск от ракетно-авиационных ударов противника, в том числе подавляют работу турецких беспилотных комплексов Bayraktar.