31 октября, 14:10

Глава МИД Таджикистана и генсек ОБСЕ обсудили борьбу с терроризмом

Сироджиддин Мухриддин и Хельга Шмид также затронули ситуацию в Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид обсудили ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом. Встреча прошла на полях "Форума генерального секретаря ОБСЕ и министров иностранных дел стран Центральной Азии" в Ашхабаде.

"В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества Таджикистана с ОБСЕ, в том числе ситуацию в регионе и Афганистане, борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении пресс-службы таджикского дипведомства. Кроме того, собеседники рассмотрели взаимодействие по водным и климатическим вопросам.

По данным министерства, 1 ноября Мухриддин примет участие в форуме "Центральная Азия - Южная Корея", который также состоится в Ашхабаде. 

Теги:
ТаджикистанШмид, Хельга
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