Израиль пока не видит перспектив сделки по заложникам в Газе при участии Катара

Глава Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби отметил, что Доха неоднократно доказала наличие возможности "быть инструментом связи"

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Израиля пока не видят в обозримой перспективе возможности заключить при посредничестве Катара сделку об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

"Катар уже не раз доказывал, что у них есть возможность быть инструментом связи, и это позволило уже освободить нескольких заложников. Катар, на мой взгляд, понимает, что ХАМАС цинично использует эту страну. Мы, разумеется, будем прилагать все усилия для того, чтобы вернуть наших заложников, мы не отступим, но на данном этапе мы не видим приближения сделки по освобождению заложников", - сказал он на пресс-конференции.