ФБР утверждает, что Иран планировал покушения на американских чиновников в США

Глава ведомства Кристофер Рей отметил, что "Хезболлах", которая является "главным стратегическим партнером Ирана", "имеет многолетний опыт" действий внутри США, в том числе занимается шпионажем и получением денег

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Власти Ирана якобы планировали покушения на иранских диссидентов, а также бывших и действующих высокопоставленных американских официальных лиц на территории Соединенных Штатов. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей, выступая на слушаниях в Сенате Конгресса США.

"Будучи крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма, иранцы прямо или путем вербовки преступников планировали покушения на [иранских] диссидентов и высокопоставленных нынешних и бывших правительственных чиновников США, в том числе прямо здесь, на американской земле", - утверждал он.

Кроме того, организация "Хезболлах", которая, по словам Рея, является "главным стратегическим партнером Ирана", "имеет многолетний опыт" действий внутри США, в том числе занимается шпионажем и получением денежных средств. В связи с этим с учетом обострения палестино-израильского конфликта директор ФБР сообщил, что его ведомство внимательно следит за развитием событий и анализирует, как это может повлиять на действия иностранных акторов, в том числе Ирана, внутри США.