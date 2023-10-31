Назначен новый посол Абхазии в Сирии

Им стал Мухаммад Али

СУХУМ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Мухаммада Али новым послом республики в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"В соответствии с пунктом 8 статьи 53 Конституции Республики Абхазия назначить Али Мухаммада Джалаловича чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике", - говорится в указе, подписанном 31 октября.

По информации МИД Абхазии, до назначения послом Мухаммад Али был советником-посланником посольства Абхазии в Сирии.

Прежний посол Баграт Хутаба ранее указом Аслана Бжании был назначен специальным представителем президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока.

Сирия признала независимость Абхазии 29 мая 2018 года и установила с ней дипломатические отношения. В октябре 2020 года в Дамаске торжественно открылось посольство Абхазии в Сирии.