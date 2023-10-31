В Молдавии планируют сократить численность посольства в РФ

Законопроектом предлагается сократить число сотрудников посольства с 18 до 13

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии планируют сократить численность своего посольства в России на пять человек - с 18 до 13. Как говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики, соответствующий законопроект будет рассмотрен на общественных консультациях.

"Из-за препятствий, создаваемых властями государства проживания в процессе аккредитации дипломатов, таких как частая высылка как лиц нон грата сотрудников Посольства Республики Молдова в Москве, использование некоторых функций становятся достаточно сложными, что, в свою очередь, при определенном количестве вакансий в некоторых дипломатических миссиях дает возможность перераспределить функции", - говорится в документе. В нем предлагается сократить число сотрудников посольства Молдавии в России с 18 до 13. Под сокращение подпадают советник, второй секретарь, советник-посланник полномочного представителя в Комиссии по экономическим вопросам СНГ, второй секретарь торгово-экономической службы и бухгалтер кассир финансово-административной службы. В сообщении МИДЕИ отмечено, что рекомендации заинтересованных сторон по указанному проекту могут быть направлены в адрес министерства до 10 ноября 2023 года.

В августе власти Молдавии уведомили о необходимости сократить персонал российского посольства в Кишиневе до численности представительства республики в Москве - 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные и технические функции. Вице-премьер-министр - министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску объяснил это решение подозрениями в "недружественных" действиях российских дипломатов, "шпионаже" и попытках дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Сделано это было после так называемого расследования журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Его авторы пришли к такому выводу, насчитав на крыше дома, где живут российские дипломаты, 28 антенн и спутниковых тарелок.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились после избрания президентом республики Майи Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться с визитом в РФ, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений. Среди них она назвала экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако Москву Санду не посетила и стала игнорировать встречи в рамках СНГ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что нарастанием антироссийской риторики власти Молдавии хотят отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у населения. В Москве призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране.