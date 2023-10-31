Блинкен отказался обещать, что США не возобновят переговоры с Ираном по атому

Госсекретарь США напомнил, что Тегеран после выхода Вашингтона из СВПД предпринял несколько шагов в ядерной сфере, которые прежде не делал

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался давать обещания того, что Вашингтон не возобновит с Тегераном переговоры по ядерной программе Ирана.

"Вы можете сегодня взять на себя обязательство относительно того, что [американская] администрация не возобновит переговоры с Ираном по возвращению к СВПД [Совместному всеобъемлющему плану действий]?" - спросили у главы внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. "Не буду вдаваться в гипотетические рассуждения о дипломатии. Просто скажу, что большой ошибкой был выход [предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом] из СВПД. Это убирало хоть одну проблему - ядерную программу Ирана", - ответил Блинкен. Вопрос ему задала сенатор Кейти Бритт (республиканка, от штата Алабама).

Госсекретарь напомнил, что Тегеран после выхода Вашингтона из СВПД предпринял несколько шагов в ядерной сфере, которые прежде не делал, в том числе по наращиванию масштабов разработок в рамках национальной ядерной программы. "Это лишь усиливает угрозу, исходящую от Ирана", - считает Блинкен.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.