В Палестине назвали бомбардировку лагеря Джебалия в Газе военным преступлением

В ХАМАС отметили, что "соучастниками расправы над мирными жителями являются США и страны Запада, которые поддерживают Израиль"

БЕЙРУТ, 31 октября. /ТАСС/. Авиаудары по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, в результате которых были разрушены жилые дома и погибли сотни людей, следует рассматривать как военное преступление. Об этом говорится в заявлении палестинского правительства, которое распространил в Telegram-канале его уполномоченный в Газе.

"Мы призываем ООН и Международный уголовный суд разоблачить и привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим злодеянием, - говорится в документе. - Бомбардировка беззащитного населения в Джебалии пополнит список преступлений оккупационного режима".

В заявлении движения ХАМАС отмечается, что "соучастниками расправы над мирными жителями являются США и страны Запада, которые поддерживают Израиль и не позволяют установить прекращение огня в секторе Газа".

Как сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и раненых в лагере беженцев превысило 400, половина из них дети. По словам представителя Минздрава Ашрафа аль-Кудры, спасатели в Джебалии продолжают вытаскивать из-под завалов тела погибших и раненых.

Одновременно с авианалетами на Джебалию, Бейт-Лахию и Бейт-Ханун израильские войска расширили во вторник масштабы наземной операции на севере сектора Газа, в которой принимает участие 20 тыс. военнослужащих.