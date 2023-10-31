Армия Израиля уничтожила еще одну вооруженную группу на границе с Ливаном

Армейская пресс-служба сообщила, что военные предотвратили попытку ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские военные уничтожили на границе с Ливаном еще одну вооруженную группу, предотвратив попытку ракетного обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удар по террористической ячейке, которая пыталась запустить противотанковые ракеты из Ливана в сторону израильской территории", - говорится в сообщении.

"Кроме того, в ответ на запуски [снарядов], предпринятые ранее сегодня из Ливана, Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре [шиитской организации] "Хезболлах", - добавили военные.