В ХАМАС заявили о намерении освободить несколько иностранных заложников в ближайшие дни

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о намерении освободить несколько удерживаемых им иностранных заложников в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, размещенном в ее Telegram-канале.

"Ряд стран через посредников вмешались [в ситуацию] с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Нам поступили просьбы этих стран. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни <...>", - заявил он.