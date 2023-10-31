31 октября, 17:25
Палестино-израильский конфликт

В ХАМАС заявили о намерении освободить несколько иностранных заложников в ближайшие дни

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о намерении освободить несколько удерживаемых им иностранных заложников в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, размещенном в ее Telegram-канале.

"Ряд стран через посредников вмешались [в ситуацию] с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Нам поступили просьбы этих стран. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни <...>", - заявил он. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация