31 октября, 17:33
Палестино-израильский конфликт

Канцлер Австрии предупредил о повышенной угрозе терроризма в Европе

По словам Карла Нехаммера, необходимо оказать полную поддержку Израилю, "чтобы террор не пришел в Европу"

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне эскалации палестино-израильского конфликта предупредил о повышенной угрозе терроризма в Европе и отметил, что необходимо оказать полную поддержку Израилю, "чтобы террор не пришел в Европу".

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Израилю нужна наша полная поддержка, поскольку в настоящее время он борется с террором ХАМАС на местах. И это важно в том числе и для того, чтобы террор не пришел в Европу", - сказал Нехаммер в интервью газете Bild. При этом он подчеркнул, что Евросоюз должен однозначно дать понять, что поддерживает Израиль в нынешнем конфликте. "Необходимо серьезное и конструктивное обсуждение ситуации с безопасностью в Европе", - считает австрийский канцлер.

После нападения ХАМАС на Израиль, по его словам, ситуация с безопасностью "напряженная не только в Европе, но и в Австрии". "Уже есть тревожные кадры насилия на палестинских демонстрациях в Германии", - пояснил он. В Австрии министерство внутренних дел повысило уровень террористической опасности. "Мы приняли немедленные меры, такие как создание контртеррористического центра с тремя подразделениями, которые круглосуточно следят за ситуацией", - сказал Нехаммер.

Австрийские спецслужбы, как уточнил он, находятся "в постоянном контакте с международными партнерами"."Террор - враг всех нас, и мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что такой эскалации насилия не будет места в Европе", - заключил канцлер Австрии. 

Теги:
АвстрияГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильНехаммер, Карл
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация