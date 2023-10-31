31 октября, 17:48,
обновлено 31 октября, 18:00

Пентагон направляет 300 военных в зону ответственности CENTCOM

Пресс-секретарь ведомства генерал Патрик Райдер заявил, что не намерен называть точные места дислокации сил

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Пентагон направит 300 военнослужащих в зону оперативной ответственности Центрального командования (CENTCOM) ВС США, которая включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь ведомства генерал Патрик Райдер.

"Я объявляю о решении [Пентагона] разместить дополнительно 300 военнослужащих в регионе СЕНТКОМ", - сказал он. Райдер добавил, что не намерен называть точные места дислокации сил, однако подчеркнул, что они будут направлены не в Израиль. 

Теги:
СШАИзраиль
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