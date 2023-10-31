Национальный архив США нашел переписку Байдена с помощью частных адресов

По данным Newsweek, архив обнаружил 82 тыс. страниц "потенциально релевантных документов" и сейчас изучает их для нахождения писем, в которых президент США мог использовать псевдонимы

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время пребывания на посту вице-президента (2009-2017) использовал частные адреса электронной почты для отправки и получения 82 тыс. страниц корреспонденции. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на Национальный архив США.

По его данным, архив обнаружил 82 тыс. страниц "потенциально релевантных документов" и сейчас изучает их для нахождения писем, в которых Байден мог использовать псевдонимы. Как отмечает журнал, нынешний президент мог использовать разные псевдонимы для сокрытия коррупционных схем.

Политические оппоненты Байдена пытаются найти доказательства его вовлеченности в бизнес-схемы родственников, которые имели дела в том числе с иностранными государствами, уточняет журнал.

Телеканал Newsmax ранее информировал, что председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) обратился к Национальному архиву с просьбой предоставить неотредактированную рабочую переписку Байдена в годы его вице-президентства. Среди запрошенных документов были письма, в которых Байден использовал псевдоним Роберт Питерс.

Республиканцы в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США ранее заявили, что семья Байдена получила незаконные выплаты на сумму более $20 млн, в том числе от бизнесменов из России, Казахстана и Украины. Как следует из заявления, опубликованного на сайте комитета, речь идет о периоде, когда Байден был вице-президентом США.

Законодатели утверждают, что речь идет, в частности, о средствах, переведенных в 2014 году российской предпринимательницей Еленой Батуриной и казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым через подставные компании Хантеру Байдену и Девону Арчеру. Кроме того, Хантер Байден и Арчер через подставную компанию Rosemont Seneca Bohai якобы получали выплаты от украинской энергетической компании Burisma Holdings.