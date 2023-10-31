Блинкен провел первую встречу с новым спикером Палаты представителей

Одной из главных тем разговора стал запрос Белого дома на дополнительные средства для Украины и Израиля

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с новым спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана) запрос вашингтонской администрации на дополнительные средства для Украины и Израиля. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Это была ознакомительная встреча. Это была первая встреча госсекретаря со спикером. Они говорили о ряде вопросов, что важнее всего - о запросе президента на дополнительную помощь с целью поддержки Украины и Израиля и доставки гуманитарной помощи в Газу и в другие места", - сказал Миллер.

Говоря о Блинкене, он добавил: "У него была возможность обсудить его недавние дипломатические контакты в регионе. И то, какие задачи мы считаем основными в сфере дипломатии применительно к освобождению заложников, вывозу американцев и предотвращению разрастания конфликта".

На прошлой неделе сотрудники администрации США провели для Джонсона брифинг относительно запроса на дополнительные ассигнования на помощь Украине. Его избрали спикером 25 октября. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Джонсон в последние месяцы голосовал против нескольких законодательных инициатив, касающихся выделения помощи Украине. Как он подчеркивал, требуется полная ясность относительно того, как Киев расходует полученные средства.

Белый дом направил на прошлой неделе на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса пока не ясна. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.