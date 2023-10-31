Глава центра "Яд ва-Шем" осудил постпреда Израиля в ООН за желтую звезду

По мнению Дани Даяна, этот символ напоминает о беспомощности евреев в годы Холокоста

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Директор государственного израильского музейно-исследовательского центра изучения Холокоста "Яд ва-Шем" в Иерусалиме Дани Даян резко осудил решение постпреда Израиля при ООН Гилада Эрдана прикрепить к пиджаку желтую звезду в знак протеста против позиции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту.

"Нам было жаль увидеть членов израильской делегации в ООН с желтой нашивкой. Этот акт позорит как жертв Холокоста, так и Государство Израиль", - написал Даян на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По мнению директора центра "Яд ва-Шем", этот символ напоминает о беспомощности евреев в годы Холокоста и неуместен в текущей военно-политической ситуации. "Этот поступок оскорбляет как жертв Холокоста, так и Государство Израиль. Желтое пятно символизирует беспомощность еврейского народа и его зависимость от милости других. Сегодня у нас независимая страна и сильная армия. Мы хозяева своей судьбы. Сегодня мы надели на лацкан сине-белый флажок (цвета флага Израиля - прим. ТАСС), а не желтую нашивку", - подчеркнул Даян.

Ранее израильский постпред во время заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку прикрепил к своему пиджаку желтую звезду и пообещал не снимать ее до тех пор, пока этот орган всемирной организации не осудит действия радикального палестинского движения ХАМАС. Подобные пятиконечные звезды нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста.