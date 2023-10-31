AFP: жителя Франции осудили на 10 лет за подстрекательство к теракту

По данным агентства, молодой человек во время слушаний признал, что подвергся влиянию радикального исламизма и симпатизировал ИГ

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Специальный суд присяжных приговорил 26-летнего Абдул-Хакима Анаева к 10 годам тюремного заключения за подстрекательство друга к террористическому нападению в 2018 году. Об этом сообщило AFP.

Молодой человек, согласно вердикту суда, сыграл ключевую роль в побуждении к действию своего школьного друга Хамзата Азимова. Последний 12 мая 2018 года при помощи кухонного ножа убил на улице 29-летнего сотрудника библиотеки Ронана Госне, который работал рядом с Парижской оперой во дворце Гарнье. Затем он попытался напасть на других прохожих, ранив четверых, прежде чем его застрелили полицейские. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Анаев во время слушаний признал, что подвергся влиянию радикального исламизма и симпатизировал ИГ, однако отрицал свое влияние на Азимова. По его словам, Азимов "и так смотрел видео с пропагандой" и "не нуждался в помощи с религией". Оба молодых человека родились в Чечне в 1997 году, однако познакомились уже когда учились в лицее Страсбурга.