В Тунисе после побега из тюрьмы опасных преступников уволили руководителей двух спецслужб

Министр юстиции также принял решение освободить от исполнения обязанностей директора тюрьмы в Морнагие

РАБАТ, 31 октября. /ТАСС/. МВД Туниса сообщило об увольнении руководителей двух спецслужб страны после побега из тюрьмы Морнагия (к востоку от столицы) пятерых опасных преступников, осужденных за террористическую деятельность. Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse (TAP).

От должностей отстранены генеральный директор спецслужб Туниса и центральный директор главного разведывательного управления при Главном управлении национальной безопасности.

Кроме того, министр юстиции принял решение освободить от исполнения обязанностей директора тюрьмы в Морнагие.

В настоящее время проводится тщательное расследование для выявления всех обстоятельств побега и ответственных лиц.

Ведется активный поиск беглецов. Как отмечает TAP, один из сбежавших преступников причастен к убийству в 2013 году двух известных политиков Мохамеда Брахми и Шукри Белаида.