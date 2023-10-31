Израиль готов ко всему на границе с Ливаном и будет пресекать любые провокации

Глава Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби сообщил, что гражданскому населению будет гарантирована безопасность в случае любого столкновения с "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Израиля готовы к любому развитию событий на северной границе страны и будут решительно пресекать любые провокации со стороны действующих в Ливане радикалов. Об этом заявил на пресс-конференции глава Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби.

"По северному сектору принято решение быть готовыми к любому развитию событий, осуществлять прочную оборону путем широкомасштабной мобилизации резервов, уже дислоцированных на ливанской границе, эвакуации гражданского населения с линии обороны с целью гарантировать, что его благополучие будет защищено в случае лобового столкновения с [шиитской организацией] "Хезболлах", и путем нанесения ударов в любом месте и без колебаний по сетям противника в ответ на его провокации", - сказал Ханегби.