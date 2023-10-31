ВОЗ сообщила, что потребление грунтовой воды опасно для здоровья жителей Газы

В частности, это создает риск появления диареи, холеры и других заболеваний, пояснили в организации

ЖЕНЕВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о риске, которому подвергается здоровье жителей сектора Газа в связи с дефицитом чистой питьевой воды в условиях блокады. Потребление грунтовой воды из сельскохозяйственных колодцев усиливает угрозу диареи, холеры и других заболеваний, заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ВОЗ.

"Палестинцы сталкивались с политическими ограничениями и экономическими барьерами в доступе к водным ресурсам еще до нынешней эскалации, что серьезно влияло на различные аспекты жизни, включая здравоохранение и экономику", - напомнили в ВОЗ. По данным организации, в "настоящее время на человека в день доступно от 1 до 3 литров воды", тогда как в "чрезвычайной ситуации обычно требуется минимум 15 литров".

Отсутствие доступа к чистой воде чревато "вспышками заболеваний, передающихся через воду", предупредили в ВОЗ. По ее сведениям, жители анклава "потребляют соленую воду с содержанием соли более 3 тыс. мг на литр из сельскохозяйственных колодцев", это "представляет непосредственный риск для здоровья", повышая уровень кровяного давления, особенно "у детей в возрасте до шести месяцев, беременных женщин и людей с заболеваниями почек". Потребление соленых грунтовых вод также увеличивает риск диареи и холеры. Выявленные в Газе случаи ветряной оспы, чесотки и диареи связаны "с плохими санитарными условиями и потреблением воды из небезопасных источников", продолжала пресс-служба. Заболеваемость "будет расти, если объекты водоснабжения и канализации не будут обеспечены электричеством или топливом для возобновления работы", предупредили в ВОЗ.

Организация обеспокоена "острой нехваткой топлива, которая ставит под угрозу поддержание даже самых важных функций в больницах по всему сектору Газа", включая больницу Аль-Шифа. Запасы почти полностью исчерпаны. В ВОЗ напомнили, что минимальная потребность для поддержания критически важных функций в 12 крупных больницах составляет 94 тыс. литров топлива в день. "Вода и поставки срочно необходимы, чтобы предотвратить катастрофу в медицинских учреждениях", - отметили в ВОЗ, призвав обеспечить постоянное поступление в Газу гуманитарной помощи, включая топливо, воду, горючее и медикаменты.