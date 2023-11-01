Чиновник ООН подал в отставку из-за неспособности организации "остановить геноцид" в Газе

Крэйг Мохибер подчеркнул, что за последние десятилетия ключевые структуры Организации Объединенных Наций "сдались под силой Соединенных Штатов, а также боязнью перед израильским лобби", отойдя от своих принципов и международного права

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Крэйг Мохибер уволился с поста директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке, так как считает, что всемирная организация, в которой он проработал более 30 лет, не справляется со своими обязанностями по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом говорится в его письме к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Я последний раз в официальном порядке связываюсь с вами как директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. <...> Мы вновь видим, что у нас на глазах разворачивается геноцид, а организация, которой мы служим, оказывается бессильна остановить его", - написал он.

"Это хрестоматийный пример геноцида - убежден чиновник. - Правительства Соединенных Штатов, Великобритании и большинства стран Европы стали полными соучастниками ужасного нападения. Эти правительства не только отказываются соблюдать свои обязательства в рамках Женевских конвенций, но вооружают для этого нападения, предоставляют экономическую и разведывательную поддержку, обеспечивают совершаемым Израилем жестокостям политическое и экономическое прикрытие".

Мохибер отмечает, что за последние десятилетия ключевые структуры ООН "сдались под силой Соединенных Штатов, а также боязнью перед израильским лобби", отойдя от своих принципов и международного права. "Поразительная историческая ирония заключается в том, что Всеобщая декларация по правам человека была принята в тот же год, что и "Ан-Накба" ("День катастрофы" отмечается палестинцами 15 мая после провозглашения государства Израиль 14 мая 1948 года, - прим. ТАСС)", - указал он.

План мирного урегулирования

Чиновник предложил план из 10 пунктов, осуществление которых, по его мнению, могло бы помочь ООН в разрешении палестино-израильского конфликта. Среди них "поддержка создания единого демократического, светского государства на всей территории исторической Палестины с равными правами для христиан, мусульман, евреев" и "развертывание хорошо оснащенных сил на основе мандата ООН <...> для защиты мирных граждан". Мохибер считает, что ООН следует выступать за уничтожение "масштабных израильских арсеналов ядерного, химического и биологического оружия", признать, что США и другие западные державы не заслуживают доверия в роли посредников и являются скорее действующими сторонами конфликта и соучастниками Израиля в нарушении прав палестинского населения. "Мы должны перестать делать вид, что это просто двусторонний конфликт из-за земли или религии, и осознать реальную ситуацию, в которой непропорционально более сильное государство колонизирует, преследует и лишает земли местное население по причине национальной принадлежности", - говорится в письме.

"Чтобы достичь этого (предложенных пунктов - прим. ТАСС) потребуются годы, и западные страны будут противостоять нам на каждом шагу, так что нам необходимо быть непоколебимыми, - указал Мохибер. - В краткосрочной перспективе нам надо работать над немедленным прекращением огня, а также завершением многолетней осады Газы, противостоять этническим чисткам в Газе, Иерусалиме и на Западном берегу [реки Иордан], задокументировать имеющее признаки геноцида нападение на Газу, помочь доставить палестинцам огромные объемы гуманитарной помощи и ресурсов для реконструкции, позаботиться о травмированных коллегах и их семьях, а также сражаться изо всех сил за подход на основе принципов в политических структурах ООН".

В завершении своего письма Мохибер подчеркнул, что поражение ООН по палестинскому вопросу не должно стать для всемирной организации причиной, чтобы отстраниться от этой проблемы. "Мир смотрит на нас, мы все будем ответственны за то, на какой стороне мы оказались в этот исторический момент. Давайте же выберем сторону справедливости", - резюмировал он.