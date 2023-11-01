Венесуэла признает незаконной нефтедобычу Гайаны на спорных территориях

Венесуэльский президент Николас Мадуро отметил, что Джорджтаун намерен предоставить пакет лицензий на нефтедобычу в еще не делимитированных морских водах и в водах, которые принадлежат Каракасу

КАРАКАС, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы признает незаконной нефтедобычу и выдачу правительством Гайаны лицензий транснациональным компаниям на разработку нефтяных месторождений на шельфе в не делимимитрованных водах. Об этом заявил во вторник венесуэльский президент Николас Мадуро на рабочей встрече расширенного состава высшего политического революционного руководства, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisiоn.

"К сожалению, правительство Кооперативной Республики Гайана и президент Гайаны встали на ошибочный путь нарушения международных законов, провокаций и оскорблений достоинства Венесуэлы", - заявил президент. Он отметил, что власти Гайаны намерены предоставить пакет лицензий на нефтедобычу в еще не делимитированных морских водах и в водах, которые принадлежат Венесуэле. "Это вызвало сильнейшее национальное возмущение и является грубым нарушением права на мир, международного права и международных соглашений", - подчеркнул Мадуро.

"Венесуэла уже говорила, и я повторяю 31 октября 2023 года всем компаниям, которые претендуют незаконно войти в венесуэльские воды или в не делимитированные воды, что Венесуэла в соответствии с международным правом даст законный ответ", - отметил президент и призвал транснациональные компании "соблюдать международное право, так как Венесуэла не признает никаких лицензий Гайаны как в своих водах, так и водах, которые еще предстоит делимитировать".

Мадуро предупредил, что "никто не сможет совладать с Венесуэлой будь-то империя гринго, будь-то Южное командование США или ExxonMobil, а также такие политики на заработной плате, как президент Гайаны на зарплате от ExxonMobil".

Президент сообщил, что с 6 ноября по 1 декабря "народ Венесуэлы выйдет на улицы, чтобы подготовиться к проведению консультативного референдума по защите права Венесуэлы на территорию Гайаны Эссекибо, который состоится 3 декабря.

Многолетний конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, обострился в связи с открытием в 2015 году крупных нефтяных месторождений на шельфе и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений на спорном морском шельфе. Кроме того, Южное командование ВС США планирует разместить на территории Гайаны-Эссекибо военную базу.