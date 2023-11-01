Лукашенко поздравил лидера Алжира с Днем революции

Президент Белоруссии выразил намерение встретиться с Абдельмаджидом Теббуном для обсуждения сотрудничества

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера Алжира Абдельмаджида Теббуна с национальным праздником - Днем революции, отметив, что рассчитывает на скорую встречу с ним для обсуждения планов по развитию сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Минск заинтересован в наращивании плодотворного сотрудничества с вашим государством по таким направлениям, как поставки продуктов питания, создание совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники и транспортных средств", - подчеркнул Лукашенко в обращении к Теббуну. Белорусский лидер высказал надежду "на скорую встречу для обсуждения дальнейших планов по развитию двусторонних отношений".

"Импульс белорусско-алжирскому взаимодействию может придать реализация совместных проектов с выходом на рынки других стран Африканского континента", - добавил белорусский лидер. Он отметил, что Алжир и Белоруссия - страны с богатыми культурными традициями, сильными экономиками, прогрессивными наукой и технологиями, схожими ценностями, что представляет собой прочную основу для укрепления двусторонних связей.

Ранее белорусские власти заявляли, что Алжир является давним, проверенным партнером Белоруссии, который проводит сбалансированную внешнюю политику и обладает огромным рынком. Страны обсуждают вопросы создания совместных производств грузовой и сельскохозяйственной техники.