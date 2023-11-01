Представители Таджикистана и России обсудили укрепление межпарламентских связей

В пресс-службе таджикского парламента уточнили, что в ходе переговоров были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес

ДУШАНБЕ, 1 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали обсудили вопросы стратегического партнерства и укрепления межпарламентских связей. Об этом сообщает пресс-служба таджикского парламента.

"Обсуждая взаимодействие сторон в рамках Комиссии по сотрудничеству между Маджлиси милли Маджлиси оли (верхняя палата парламента) Таджикистана и Советом Федерации Федерального собрания РФ, стороны обменялись мнениями по укреплению отношений стратегического партнерства", - говорится в сообщении. Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию и перспективы отношений между двумя странами в приоритетных сферах и межпарламентские связи. В сообщении подчеркивается, что спикер верхней палаты парламента дал положительную оценку развитию межпарламентских отношений Таджикистана и России. В пресс-службе отметили, что в ходе переговоров были затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Делегация Совета Федерации во главе с Журавлевым прибыла в Душанбе для участия в 12-м заседании комиссии по сотрудничеству между верхней палатой таджикского парламента и Советом Федерации ФС РФ. На сайте Совфеда отмечается, что на заседании планируется обсуждение вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Россией в сферах экономики, агропромышленного комплекса, туризма, молодежной политики. Сенаторы двух стран также обсудят совместные проекты в научно-образовательной сфере.