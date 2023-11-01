Reuters: около 500 человек смогут покинуть Газу через КПП "Рафах"

По данным агентства, все они покинут Газу 1 ноября

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Около 500 человек, имеющих двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах", соединяющий анклав с соседним Египтом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в египетских силах безопасности.

По его данным, все они покинут Газу в среду. Телеканал Al-Qahera al-Ihbariya утверждает, что первая группа находящихся в Газе палестинцев с двойным гражданством уже покинула сектор Газа через КПП "Рафах", однако о том, сколько человек было в этой группе, не сообщается.