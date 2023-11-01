В Израиле заявили, что стараются не допускать жертв среди мирного населения в Газе

Начальник штаба Военно-воздушных сил Израиля Эяль Гринбоймотметил, что решение о любом воздушном ударе проходит 11-12 этапов одобрения

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Израиль стремится избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа при нанесении воздушных ударов по позициям боевиков палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил начальник штаба Военно-воздушных сил Израиля бригадный генерал Эяль Гринбойм в интервью британской газете The Times.

"Мы настаиваем на сохранении процесса определения целей. <...> К сожалению, есть много жертв. Мы стараемся избегать их. Но ХАМАС-ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ, террористическая организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) использует мирных жителей в этой войне. Несмотря на это, мы пытаемся избегать жертв среди мирных жителей, но, к сожалению, иногда это происходит в войне", - сказал он.

Гринбойм отметил, что решение о любом воздушном ударе проходит 11-12 этапов одобрения. Он также подчеркнул, что Израиль соблюдает правила ведения войны. При этом военачальник не стал говорить о том, сколько мирных жителей Газы могли погибнуть в результате израильских бомбардировок.

30 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав сектора Газа сообщил, что число погибших в анклаве после начала 7 октября очередной эскалации на Ближнем Востоке возросло до 8 306. По его сведениям, среди жертв 3 457 детей и 2 136 женщин. В общей сложности не менее 21 048 человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в палестинском анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.