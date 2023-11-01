NYT: не менее четверти зданий повреждены в результате бомбардировок на севере Газы

Наибольший ущерб был нанесен территориями к северу от столицы анклава, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Десятки тысяч построек в Газе, в том числе не менее четверти всех зданий в северной части анклава, оказались повреждены в результате бомбардировок израильской армией предполагаемых объектов радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских экспертов.

Согласно анализу спутниковых снимков, проведенному Джамоном Ван Ден Хоеком из Университета штата Орегон и Кори Шером из городского университета Нью-Йорка (CUNY Graduate Center), с 7 по 29 октября в Газе были повреждены или разрушены от 38 200 до 44 500 зданий. Исследователи отмечают, что наибольший ущерб был нанесен территориями к северу от столицы анклава, где было повреждено не меньше четверти всех построек. Всего в Газе повреждено или разрушено около 14% зданий.

Анализ экспертов также показал, что израильские военные продолжают наносить удары по южной части сектора Газа, после того как они возобновили предупреждения о необходимости перемещения туда гражданского населения с севера.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав сектора Газа сообщил 30 октября, что число погибших в анклаве после начала 7 октября очередной эскалации на Ближнем Востоке возросло до 8 306. По его сведениям, среди жертв 3 457 детей и 2 136 женщин. В общей сложности не менее 21 048 человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе и стал наносить ответные удары по целям радикалов в палестинском анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.