Белорусские депутаты проголосовали за прекращение соглашения с Украиной о погранпунктах

В парламенте отметили, что законопроект был подготовлен "в связи с существенным нарушением украинской стороной условий" соглашения о совместном контроле в пунктах пропуска

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении законопроект о прекращении действия соглашения с Украиной об организации совместного контроля в пограничных пунктах пропуска. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе, подписанного в городе Киеве 14 декабря 1995 года", - говорится в документе, который после одобрения членами Совета Республики поступит на подпись президенту страны.

В парламенте отметили, что законопроект был подготовлен "в связи с существенным нарушением украинской стороной условий" соглашения о совместном контроле в пунктах пропуска. "Согласно статье 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, существенное нарушение международного договора одной из его сторон дает право другой стороне ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия", - указали в Палате представителей.