В Турции прокомментировали дозаправку самолетов США на базе Инджирлик

Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции сообщил, что дозаправка не связана с кризисом в Газе

СТАМБУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Дозаправка бомбардировщиков ВВС США, проведенная 31 октября на авиабазе Инджирлик в Турции, не связана с кризисом в Газе и планировалась заблаговременно. Об этом сообщил центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции.

"31 октября бомбардировщики <…> ВВС США прибыли на авиабазу Инджирлик для дозаправки в рамках ранее запланированной учебной миссии. Бомбардировщики B-1B, турецкие заправщики KC-135R и истребители F-16 выполнили учебные задачи по ближней авиаподдержке. Представитель командования ВВС США подполковник Стиллвелл сообщил, что "командная работа с партнерами из ВВС Турции продемонстрировала коллективную работу и профессионализм военных летчиков НАТО". Заправка самолетов на без Инджирлик не имеет никакого отношения к конфликтам в регионе", - говорится в сообщении центра.

Авиабаза Инджирлик в провинции Адана была открыта в середине 1950-х годов. В настоящий момент она используется ВВС Турции и США. Несколько политических партий и общественных организаций Турции неоднократно призывали власти закрыть базу, равно как и другие американские объекты на территории страны, а также прекратить военное сотрудничество с Вашингтоном. Эти призывы активизировались с обострением палестино-израильского конфликта.