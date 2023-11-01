В Швейцарии заявили, что не будут сокращать численность армии

В Федеральном совете страны отметили, что "важно иметь большое число реального персонала, чтобы гарантировать дееспособность в случае длительного задействования" вооруженных сил

ЖЕНЕВА, 1 ноября. /ТАСС/. Швейцария не будет сокращать численность своих вооруженных сил с нынешних 147 тыс. до установленных законодательством 140 тыс. Такое решение приняло правительство страны (Федеральный совет), мотивировав этот шаг "нынешней геополитической ситуацией".

"Федеральный совет считает нецелесообразным сокращать реальную численность [армии] в нынешней геополитической ситуации", - говорится в сообщении правительства, опубликованном на его сайте. Правительство поручило Федеральному департаменту обороны, защиты населения и спорта "разработать проект законодательных поправок", чтобы "иметь возможность временно превысить установленное максимальное число" военнослужащих.

В Берне пояснили, что действующее законодательство устанавливает "нормативную численность армии 100 тыс. человек, а фактическую численность 140 тыс.". Вместе с тем "реальная численность сегодня составляет 147 тыс." военнослужащих. Как отметил Федеральный совет, в нынешней геополитической обстановке "крайне важно иметь достаточно большое число реального персонала, чтобы располагать необходимой заменой и гарантировать дееспособность в случае длительного задействования" вооруженных сил.

Ранее Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус и неучастие в ЕС и НАТО, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария вошла в этот список.