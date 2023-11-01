1 ноября, 12:38,
обновлено 1 ноября, 12:52
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ продолжил расширять наземные операции в секторе Газа

Israel Defense Forces via AP
© Israel Defense Forces via AP

Истребители и вертолеты вместе с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами, кораблями и артиллерией помогают сухопутным войскам наносить удары и поражать цели с воздуха в соответствии с оперативной необходимостью, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, истребители, вертолеты, корабли и артиллерия помогают в этом сухопутным войскам. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сухопутные войска ЦАХАЛ продолжают боевые действия в секторе Газа, действуя совместно с военно-воздушными и морскими силами. Вместе с расширением наземных операций сухопутных войск проводятся совместные многовойсковые усилия совместно с военно-морскими и военно-воздушными силами с целью нейтрализации наземных угроз и нанесения существенного ущерба террористической организации ХАМАС. Истребители и вертолеты наряду с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами, кораблями и артиллерией помогают сухопутным войскам наносить удары и поражать цели с воздуха в соответствии с оперативной необходимостью", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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