Казахстан допустил отправку миротворцев на Голанские высоты

С 2007 года более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссиях ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Ливане

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Казахстанские военные могут отправиться с миротворческой миссией на Голанские высоты. Об этом сообщил журналистам в Астане министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

"У нас есть уже договоренности, и к чести Вооруженных сил Казахстана и той политики, которая проводится нашим государством, у нас есть компетенция, и мы прорабатываем вопрос проведения миротворческой миссии на Голанских высотах", - сказал Жаксылыков.

С 2007 года более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссиях ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Ливане. Кроме того, с 1992 по 2001 год более 9 тыс. военнослужащих Казахстана выполняли задачу по усилению охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке. Свыше 300 военнослужащих с августа 2003 года по октябрь 2008 года в составе инженерно-саперного отряда казахстанского миротворческого батальона "Казбат" выполняли миссию в Ираке.

Голанские высоты - спорная территория между Сирией и Израилем. До 1967 года входила в состав Сирии, в ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. Миротворческие посты ООН появились на Голанских высотах в 1974 году.