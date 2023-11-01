1 ноября, 13:21
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Индонезии заявила об отправке гуманитарной помощи в Газу 4-5 ноября

По словам Ретно Марсуди, дипведомство получило информацию о необходимых товарах из прямого диалога с министром иностранных дел Палестины

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Индонезия отправит гуманитарную помощь в сектор Газа в ближайшие выходные. Об этом заявила глава МИД страны Ретно Марсуди.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Президент распорядился, что гуманитарная помощь, над которой мы начали работать на этой неделе, будет отправлена в конце недели", - приводит портал Detik слова министра иностранных дел Индонезии. "Товары, которые мы отправили, соответствовали запросам или потребностям [палестинцев]. На прошлой неделе мы общались с ними [представителями Палестины] в Нью-Йорке, а я также напрямую общалась с министром иностранных дел Палестины, чтобы получить информацию о товарах, которые им необходимы", - заявила она. "Подробная информация о помощи будет предоставлена после ее отправки в конце этой недели", - добавила Ретно Марсуди. 

Теги:
ИндонезияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильМарсуди, Ретно
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация