Глава МИД Индонезии заявила об отправке гуманитарной помощи в Газу 4-5 ноября

По словам Ретно Марсуди, дипведомство получило информацию о необходимых товарах из прямого диалога с министром иностранных дел Палестины

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Индонезия отправит гуманитарную помощь в сектор Газа в ближайшие выходные. Об этом заявила глава МИД страны Ретно Марсуди.

"Президент распорядился, что гуманитарная помощь, над которой мы начали работать на этой неделе, будет отправлена в конце недели", - приводит портал Detik слова министра иностранных дел Индонезии. "Товары, которые мы отправили, соответствовали запросам или потребностям [палестинцев]. На прошлой неделе мы общались с ними [представителями Палестины] в Нью-Йорке, а я также напрямую общалась с министром иностранных дел Палестины, чтобы получить информацию о товарах, которые им необходимы", - заявила она. "Подробная информация о помощи будет предоставлена после ее отправки в конце этой недели", - добавила Ретно Марсуди.