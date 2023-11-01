На Украине экс-премьеру Азарову предъявили новое обвинение

Его обвинили в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя страны, а также в оправдании действий России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Бывшему премьер-министру Украины (2010-2014) Николаю Азарову предъявлено новое обвинение.

"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора бывшему премьер-министру Украины предъявлено новое обвинение", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора. Экс-премьера обвиняют в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя Украины, а также в оправдании действий России.

В ведомстве не уточнили имя обвиняемого, однако на фотографии, которое сопровождает это сообщение, изображен Азаров.

Украинские следователи возбудили против Азарова уже несколько уголовных дел. Так, в октябре ему были предъявлены обвинения в государственной измене и покушении на территориальную целостность. Следствие, в частности, вменяет экс-премьеру создание Telegram-канала, где якобы "размещаются публикации пропагандистского характера <...>, которые формируют в обществе антиукраинские настроения".

Кроме того, в отношении Азарова украинские правоохранительные органы расследуют дело о госизмене за то, что он участвовал в заключении Харьковских соглашений 2010 года о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму. 20 октября 2021 года Печерский районный суд Киева принял решение о его заочном аресте. Тогда бывший премьер-министр назвал абсурдными обвинения со стороны киевского режима.