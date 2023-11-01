Глава Минобороны ФРГ заявил, что Германия должна быть готова вести оборонительную войну

Борис Писториус указал, что в настоящее время власти "тратят на Бундесвер больше денег, чем когда-либо прежде в истории Федеративной Республики"

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) должен быть в состоянии вести оборонительную войну в случае нападения. Свою точку зрения он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы должны выполнить это обязательство, чтобы обеспечить внешнюю безопасность и оборонную готовность", - сказал Писториус, отвечая на вопрос о необходимости увеличения оборонного бюджета. "Грубо говоря, мы также должны быть готовы к тому, что в крайних случаях на нас могут напасть", - добавил Писториус. "Тогда мы должны быть в состоянии вести оборонительную войну. Независимо от того, какие партии будут у власти с 2025 года, они не смогут отказаться от этой ответственности", - подчеркнул он.

Комментируя состояние Вооруженных сил Германии, Писториус указал, что в настоящее время власти "тратят на Бундесвер больше денег, чем когда-либо прежде в истории Федеративной Республики". "Ожидается, что к концу года у нас будут предусмотренные контрактами закупки на сумму около двух третей специального фонда €100 млрд", - пояснил министр. При этом он признал, что "невозможно за один год изменить в Бундесвере то, к чему в течение тридцати лет относились по-другому".

Глава Минобороны отметил, что использование специального фонда для модернизации ВС ФРГ в размере €100 млрд поможет достичь цели НАТО, которая предусматривает расходы на оборону в размере 2% ВВП. "Как только мы израсходуем специальный фонд, эта цель 2% должна постоянно отражаться в регулярном бюджете. Все это знают", - констатировал Писториус.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера размером €100 млрд, средства из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта текущего года Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.