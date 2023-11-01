Вучич пообещал сохранить традиционные отношения Сербии с Россией и Китаем на пути в ЕС

Президент республики отметил, что Белград должен защищать свой европейский путь в большей или в такой же степени

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Сербия не откажется от евроинтеграции, но это не помешает ей сохранить традиционные отношения с Россией и Китаем, заявил президент республики Александар Вучич.

"Мы считаем, что Сербия должна защищать свой европейский путь в большей или в такой же степени, как и свои традиционные отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Мы не должны, не хотим и не будем отказываться от европейского пути", - сказал Вучич журналистам.

В ходе состоявшейся 31 октября встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Вучич отмечал, что "два самых больших препятствия" для Сербии на пути в ЕС на данный момент - "это Косово и Метохия и санкции против Российской Федерации".

Ранее глава государства подчеркивал, что самостоятельная позиция Сербии и отказ от присоединения к санкционной политике, направленной против России, позволили республике укрепить репутацию свободной и независимой страны. Вучич отдельно отмечал, что в связи с давлением по санкционному вопросу ситуация очень напряженная и становится все труднее. Он пообещал прямо сказать гражданам, когда Сербия окажется не в силах воздерживаться от введения санкций.