Санду заявила, что запрещенные в Молдавии СМИ противодействовали курсу на интеграцию в ЕС

Президент республики также обвинила Россию в попытках повлиять на итоги предстоящих 5 ноября выборов

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что очередное решение властей закрыть несколько десятков телеканалов и новостных порталов в республике связано с их противодействием взятому властями курсу на интеграцию в ЕС.

"Все эти телеканалы финансировались из незаконных источников, занимались пропагандой и дезинформацией. Незаконное финансирование связано с группировками, с подрывом государственности, демократии, с попытками помешать европейскому пути Молдавии", - заявила она в эфире телеканала Jurnal TV. Глава государства также обвинила Россию в попытках повлиять на итоги предстоящих 5 ноября выборов.

"Раньше Россия покупала людей, которые руководили страной, сегодня она не может это сделать, поэтому она пытается подкупить граждан. Никто не говорит вам, за кого голосовать, мы говорим только - не подвергайте опасности проект европейской интеграции Молдавии, потому что это наш проект развития, это наш проект по обеспечению мира и безопасности граждан", - отметила Санду.

Внутренняя политика Молдавии

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняются в неспособности справиться с экономическим кризисом, падением уровня жизни и стремительным ростом цен.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В стране были арестованы десятки активистов разных партий. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор", которая в июне была запрещена решением Конституционного суда.

В стране были приостановлены лицензии 12 молдавских телеканалов, запрещено вещание российских, заблокирован доступ более чем к 50 информационным порталам. Как объяснил это решение глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и ЕС.

Реакция на запреты

Действия властей подвергли резкой критике правозащитники, лидеры оппозиционных партий. Они обратили внимание на введение цензуры в СМИ, нарушения прав граждан самостоятельно выбирать источники получения информации, и на тот факт, что запреты вводятся в период подготовки к всеобщим выборам в местные органы власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что блокировка русскоязычных порталов в Молдавии не останется без ответа. По ее словам, этот шаг свидетельствует о "неуклонной деградации" стараниями режима президента Санду свободы выражения мнения и доступа к информации.