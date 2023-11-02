Глава МИД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу

Франсиско Бустильо при этом отметил, что при выдаче документа Себастьяну Марсету не было совершено ничего незаконного

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо подал в отставку в среду из-за публикации аудиозаписи, которая связывает его со скандалом вокруг выдачи паспорта уругвайскому наркоторговцу Себастьяну Марсету.

"Обстоятельства были не такими, как их показали, но в конечном итоге они достаточно существенные для того, чтобы я незамедлительно подал заявление об отставке президенту", - говорится в заявлении, которое опубликовала газета El Pais.

На аудиозапись попал разговор Бустильо с его бывшей заместительницей Каролиной Аче, в ходе которого он, предположительно, предлагает ей избавиться от смартфона, чтобы его не использовали в качестве улики. Как утверждает министр, отрывок был вырван из контекста. "Я должен заявить, что при оформлении паспорта господину Марсету не было совершено ничего незаконного, и я не участвовал в процессе и не знал о нем. Я также не лгал или не скрывал истину во время слушаний в парламенте", - написал Бустильо.

В сентябре 2021 года Марсет был задержан в ОАЭ с поддельным паспортом Парагвая. Пока он был в тюрьме, его родственники с поддержкой адвоката обратились в консульство Уругвае в Дубае с просьбой о срочной выдаче паспорта. После проверок документ был выдан. Марсета выпустили из тюрьмы, и он покинул ОАЭ. Позднее он был объявлен в международный розыск и до сих пор находится в бегах.