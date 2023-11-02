СМИ: военная база США в Сирии подверглась атаке боевых дронов

Подробности происшествия не раскрываются

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Военная база США близ нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась нападению БПЛА. Об этом сообщило иранское агентство ISNA. Подробности происшествия не раскрываются.

31 октября отряды "Исламского сопротивления Ирака" обстреляли ракетами военную базу США Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Очевидцы сообщили, что на территории военного объекта раздалось несколько взрывов. Со стороны американского командования не поступило никакой информации по поводу этих атак.