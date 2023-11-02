Новое правительство Польши не планирует расторгать заключенные ранее оборонные контракты

При этом зампредседателя оппозиционной коалиции "Гражданская платформа" и экс-министр обороны Польши Томаш Семоняк считает, что некоторые планы уходящего правительства требуют пересмотра

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя оппозиционной коалиции "Гражданская платформа" и экс-министр обороны Польши Томаш Семоняк заявил, что правительство, которое намеревается сформировать коалиция оппозиционных партий, не планирует пересмотр военных обязательств Варшавы, в том числе контрактов на закупку вооружений. Об этом сообщает газета Politico.

"Мы не собираемся расторгать ни одного контракта. Мы не хотим, чтобы наши союзники считали нас непредсказуемыми", - заявил политик. Согласно изданию, позицию Семоняка поддерживают и другие партии, которые могут войти в правящую коалицию. Тем не менее, бывший глава оборонного ведомства считает, что некоторые планы уходящего правительства требуют пересмотра. В частности, идею об увеличении численности польских вооруженных сил до 300 тыс. он назвал "нереалистичной" и отметил, что "новой целью должно стать доведение численности личного состава армии до 220 тыс., а 150 тыс. профессиональных военных составят ее ядро". По данным Politico, Варшава также не планирует отказываться от поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что численность польских вооруженных сил планируется довести до 300 тыс., из которых 50 тыс. составят Войска территориальной обороны. Летом глава правящей в Польше с 2015 года партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о возможности увеличения численности польской армии до 400 тыс. человек.