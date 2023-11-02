Египет готовится содействовать эвакуации из Газы 7 тыс. иностранных граждан

Помощник министра иностранных дел Исмаил Хайрат провел встречу с послами и представителями иностранных дипломатических миссий

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Египет готовится оказать содействие эвакуации 7 тыс. иностранных граждан из палестинского сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщил МИД арабской республики на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его информации, помощник министра иностранных дел Исмаил Хайрат провел встречу с послами и представителями иностранных дипломатических миссий и обсудил "приготовления египетских властей, направленные на содействие приему и эвакуации иностранных граждан из сектора Газа через КПП "Рафах", которых насчитывается около 7 тыс. человек с гражданством более 60 стран".