2 ноября, 06:29
Палестино-израильский конфликт

Египет готовится содействовать эвакуации из Газы 7 тыс. иностранных граждан

Помощник министра иностранных дел Исмаил Хайрат провел встречу с послами и представителями иностранных дипломатических миссий

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Египет готовится оказать содействие эвакуации 7 тыс. иностранных граждан из палестинского сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщил МИД арабской республики на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его информации, помощник министра иностранных дел Исмаил Хайрат провел встречу с послами и представителями иностранных дипломатических миссий и обсудил "приготовления египетских властей, направленные на содействие приему и эвакуации иностранных граждан из сектора Газа через КПП "Рафах", которых насчитывается около 7 тыс. человек с гражданством более 60 стран". 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликт
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