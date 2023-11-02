2 ноября, 06:58

В Мали при подрыве машины пострадали восемь миротворцев ООН

Это уже третье нападение на конвой с момента отбытия 31 октября, рассказали в пресс-службе миссии

ПРЕТОРИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. Восемь сотрудников миротворческой миссии ООН получили ранения, когда их бронеавтомобиль подорвался на мине по дороге в город Гао на востоке Мали. Об этом сообщается в аккаунте многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали в соцсети X.

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"Бронированный автомобиль из нашего конвоя подорвался по пути в Гао. Восемь миротворцев получили ранения, все они были эвакуированы в Гао. Это третье нападение на конвой с использованием самодельного взрывного устройства с момента его отбытия 31 октября", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что миротворцы ООН покинули базы в городах Кидаль,Тесалит и Агелок на северо-востоке Мали. 

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