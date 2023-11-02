СМИ: "Хезболлах" мобилизует бойцов на войну с Израилем, если не будет прекращен огонь

По данным газеты Al-Jarida, лидер шиитской партии шейх Хасан Насрулла предъявил США через посредников ультиматум, потребовав остановить израильскую военную операцию в секторе Газа до 3 ноября

БЕЙРУТ, 2 ноября. /ТАСС/. Лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла предъявил США через посредников ультиматум, потребовав остановить израильскую военную операцию в секторе Газа до наступления пятницы, 3 ноября. Об этом сообщила кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на иранские дипломатические источники.

По их данным, если американская сторона не выполнит этого требования, то шейх Насрулла объявит в запланированном на пятницу телеобращении "всеобщую мобилизацию шиитских формирований на войну с Израилем и начнет военные операции против Израиля со всех направлений".

Как отмечает Al-Jarida, свой ультиматум лидер "Хезболлах" согласовал с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), бригадным генералом Исмаилом Каани, который прибыл во вторник в Бейрут. По сведениям источников издания, генерал Каани, выступая ранее на заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана, заявил, что союзники Тегерана в регионе могут потерять народную поддержку, если "не вступят в битву ради поддержки палестинцев".