В парламенте Грузии заявили об отсутствии вопросов у партнеров из-за ситуации с Саакашвили

Спикер парламента республики Шалва Папуашвили выразил уверенность в том, что европейские страны поддержат предоставление Тбилиси статуса кандидата в ЕС

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. У европейских партнеров Грузии нет вопросов, связанных с продолжающимся заключением экс-президента Михаила Саакашвили, перед решением о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Грузия сделала значительные успехи на пути в ЕС, но у Варшавы есть определенные ожидания в отношении некоторых политических вопросов, таких как дальнейшая судьба Саакашвили и состояние его здоровья.

"Вопрос Михаила Саакашвили решен давно, и для тех, кто был настроен скептически, с тех пор, как ЕСПЧ вынес вердикт и постановил, что информация о ненадлежащем его лечении - ложь. Как минимум после этого решения, с мая, [ситуация] ясна, и все, кто ее отрицают, отрицают реальность. У нас были встречи, и у меня лично, во время визитов, и по этому делу вопросов ни у кого нет", - сказал Папуашвили журналистам, комментируя заявление Рау.

"Что касается поддержки [получения Грузией статуса кандидата]. Я уверен, что все те страны и политические группы, которые поддерживают Грузию, поддержат предоставление нам статуса кандидата. Кто противится этому статусу, это могут быть только <...> друзья не Грузии, а Михаила Саакашвили", - добавил он.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое заболевание с целью освобождения из заключения. Тбилисский городской суд 6 февраля 2023 года отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В мае Европейский суд по правам человека также отклонил просьбу адвокатов Саакашвили перевести его в Варшаву на лечение.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. К настоящему моменту в стране, в частности, провели избирательную реформу, создали антикоррупционное бюро, по новой системе избрали омбудсмена, изменили законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначили членов Высшего совета юстиции. В конце 2023 года Грузия ожидает очередного решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.