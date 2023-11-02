В Хмельницкой области Украины "дерусифицировали" почти 150 топонимов

В частности, улица 30-летия Победы станет улицей Героев ВСУ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти города Каменец-Подольский Хмельницкой области на западе Украины переименовали почти 150 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР. Как сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", в городе и административно подчиненных ему населенных пунктах появятся топонимы, связанные с вооруженными силами, географическими названиями страны, деятелями культуры и украинского националистического движения.

В частности, улица 30-летия Победы станет улицей Героев ВСУ, улица Певомайская - улицей украинского политика и советского диссидента Вячеслава Черновола, улица маршала Советского Союза Семена Буденного - улицей украинского поэта Тараса Шевченко, улица первой советской женщины-космонавта Валентины Терешковой - улицей украинской поэтессы Леси Украинки.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.