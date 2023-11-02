Палата представителей США увяжет помощь Киеву с охраной американских границ

По словам спикера Палаты Майка Джонсона, у американского народа "решительный настрой по этому вопросу"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей. Об этом сообщил на пресс-конференции спикер Палаты представителей Майк Джонсон, представляющий оппозиционную Республиканскую партию США.

Его попросили уточнить, собирается ли фракция республиканского большинства в нижней палате Конгресса выносить на рассмотрение вопрос о продолжении финансового содействия Киеву. "Украина будет вскоре. Она будет следующей. Вы слышали, как я говорил, что мы хотим спарить пограничный контроль с Украиной. Потому что, как мне кажется, мы можем выработать двухпартийный консенсус по обоим этим делам", - ответил Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США.

"Послушайте, у американского народа решительный настрой по этому вопросу. И у меня тоже. На нас лежат обязательства, мы можем и должны заниматься определенного рода деятельностью во всем мире. Однако прежде всего мы должны заниматься собственной страной", - подчеркнул влиятельный законодатель.

По его словам, "это дело принципа". "Мы решим вопрос с границей на Украине. Но нам надо решить и вопрос с американской границей. Считаю, что эта идея пользуется двухпартийной поддержкой. Мы этим сразу займемся", - заявил Джонсон.

В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса представили законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США (СВД, федерального налогового ведомства). Белый дом уже предупредил, что президент США демократ Джо Байден воспользуется правом вето в отношении этого законопроекта республиканцев. Тем не менее, как ожидается, республиканцы в самое ближайшее время внесут этот документ на рассмотрение Палаты представителей.

Администрация США направила ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.