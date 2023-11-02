Блинкен назвал дератификацию ДВЗЯИ Россией "шагом в неверном направлении"

Госсекретарь США заявил, что это решение отдаляет Соединенные Штаты от вступления договора в силу, а не приближает к нему

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) "шагом в неверном направлении", следует из заявления, распространенного пресс-службой Госдепа.

"Мы глубоко обеспокоены решением России о планируемом отзыве ратификации ДВЗЯИ. К сожалению, оно представляет собой существенный шаг в неверном направлении, который отдаляет нас от вступления договора в силу, а не приближает к нему", - указано в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства США утверждает, что "действие России лишь подорвет доверие к международному режиму контроля над вооружениями". Он также выразил признательность другим государствам, ранее заявившим об обеспокоенности дератификацией Россией ДВЗЯИ.

Согласно заявлению Блинкена, власти США рассчитывают, что Россия не возобновит проведение ядерных испытаний, Вашингтон привержен сохранению этого моратория.

"Российские должностные лица заявили, что планировавшийся шаг по отзыву ратификации в России не означает, что она возобновит испытания, и мы призываем Москву придерживаться этих заявлений. США по-прежнему привержены обеспечению вступления ДВЗЯИ в силу, и мы подтверждаем, что привержены нашему мораторию на взрывы при ядерных испытаниях выше нулевой мощности, который сохраняется уже 30 лет, - отмечается в документе. - Жизненно важно, чтобы мы сохранили международные нормы, направленные против проведения ядерных испытаний".

Блинкен также выступил с утверждением, что со стороны РФ якобы были "безответственные заявления относительно ядерных испытаний и ДВЗЯИ". По версии госсекретаря США, действия РФ "повысили ядерные риски и напряженность".

О ДВЗЯИ

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Этот договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Он должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако до настоящего времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.