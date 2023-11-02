Венгерская разведка опасается проникновения в ЕС террористов вместе с мигрантами

В докладе разведслужбы отмечается, что "маршруты контрабанды людей в Венгрию через Западные Балканы могут быть использованы террористическими группировками"

БУДАПЕШТ, 2 ноября. /ТАСС/. Боевики исламистских террористических группировок, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (террористические организации, обе запрещены в России), могут находиться среди нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть через Сербию в Венгрию и на территорию других стран Евросоюза. Об этом говорится в докладе о связи терроризма с нелегальной миграцией, подготовленном Национальным информационным центром (НИЦ) - разведывательной службой Венгрии, возглавляемой бригадным генералом Золтаном Андрашем Ковачем.

10-страничный документ, датированный 25 октября и подписанный Ковачем, размещен на сайте парламента страны по инициативе правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". С доклада снят гриф "секретно", но некоторые его фрагменты вырезали при публикации. Лидер парламентской фракции ФИДЕС Мате Кочиш заявил, что исследование ясно показывает, "какую угрозу для безопасности Европы создает безответственная миграционная политика Брюсселя", ведущая к наплыву незаконных переселенцев из Азии и с Ближнего Востока, среди которых могут быть члены террористических организаций.

В докладе отмечается, что, по сведениям НИС, "маршруты контрабанды людей в Венгрию через Западные Балканы могут быть использованы террористическими группировками". В Венгрии в прошлом году зарегистрировали около 275 тыс. попыток нелегального проникновения на территорию страны. В основном это происходит на границе с Сербией, вдоль которой установлен трехметровый забор с колючей проволокой.

"К заявлению лидера ХАМАС от 10 октября 2023 года с призывом к терактам присоединились организации "Исламское государство" и "Аль-Каида", - отметили авторы доклада. - Поступает все больше информации о террористических нападениях на европейские цели. Угроза пропорциональна размеру арабской, палестинской диаспор".

Одновременно, отмечается в документе, "растет конкуренция и так называемая готовность к насилию среди афганских группировок, специализирующихся на контрабанде людей и действующих на территории Сербии". "Лица, появляющиеся в некоторых группах, связаны с членами афганского движения "Талибан" (организация запрещена в России) и его группировки "Сеть Хаккани", которая признана террористической организацией", - указали эксперты НИЦ. По их данным, "разведывательная служба "Талибана" поставила афганские группы, занимающиеся контрабандой людей на территории Воеводины [автономного края Сербии], под свой прямой контроль".

Комментируя информацию венгерской разведки, Кочиш заявил о необходимости продолжать активную борьбу с терроризмом и при этом усилить охрану государственных границ Венгрии. Также он выразил мнение, что Евросоюзу требуется новая миграционная политика.