В Белом доме настаивают, чтобы Конгресс США выделил средства и Израилю, и Украине

В администрации по-прежнему придерживаются этой позиции, отметила вице-президент страны Камала Харрис

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Американская администрация настаивает на том, чтобы республиканцы в Конгрессе США одобрили ассигнование дополнительной крупной бюджетной помощи как Израилю, так и Украине. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, беседуя с сопровождающими ее в ходе визита в Лондон журналистами.

"Наше предложение заключается в том, чтобы помощь была предоставлена обеим странам - Израилю и Украине. И мы по-прежнему придерживаемся этой [позиции]", - сказала заместитель главы американской администрации. Ее высказывания передает та часть пресс-пула Белого дома, которая полетела вместе с Харрис в Лондон.

При этом вице-президент, представляющая Демократическую партию США, обвинила республиканцев на Капитолийском холме в том, что они "играют в политические игры", отказываясь одобрить запрос администрации о продолжении помощи как Израилю, так и Украине. На вопрос о том, не опасаются ли демократы появления негативных для них политических последствий, если Конгресс все же примет собственные варианты законопроектов о дополнительных бюджетных ассигнованиях, а Белый дом откажется их подписать, Харрис ответила: "Мы сделаем то, что надо. И точка".

В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса представили законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США (СВД, федерального налогового ведомства). Белый дом уже предупредил, президент США демократ Джо Байден воспользуется правом вето в отношении этого законопроекта республиканцев. Тем не менее, как ожидается, республиканцы в течение нескольких часов внесут этот документ на рассмотрение Палаты представителей.

Администрация США направила ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.