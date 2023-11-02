На Украине суд оставил в силе арест прав Коломойского на ФК "Днепр"

Арест корпоративных прав ФК в размере доли уставного капитала составил около $123

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда города об аресте прав бизнесмена Игоря Коломойского на ООО ФК "Днепр". Это следует из решения инстанции.

Согласно постановлению, суд оставил в силе арест корпоративных прав ФК в размере доли уставного капитала 4 500 гривен (около $123). Как указано в документе, предыдущая инстанция вынесла решение 6 сентября 2023 года, после чего сторона защиты подала апелляционную жалобу.

ФК "Днепр" был основан в 1918 году. В 1996 году клуб был приобретен финансово-промышленной группой "Приват", одним из собственников которой был Коломойский. Клуб дважды становился серебряным призером чемпионата Украины и трижды был финалистом Кубка страны. Кроме того, "Днепр" выходил в финал Лиги Европы в 2015 году и Кубка Интертото в 2006 году. ФК прекратил существование в 2019 году.

В последнее время украинские власти занимаются активным уголовным преследованием когда-то одного из самых богатых и влиятельных украинских бизнесменов. Параллельно Коломойский постепенно лишается связанных с ним активов: часть переходит под контроль государства, в том числе компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", часть находится под арестом, часть проходит процедуру банкротства, как крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

2 сентября Коломойский был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.