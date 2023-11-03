СМИ: беспилотники шиитов обстреляли базы США в Сирии и Ираке

По данным телеканала Al Mayadeen, звуки взрывов, произошедших на военном объекте в Сирии, были слышны в окрестностях

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, шиитские бойцы использовали для атаки беспилотные летательные аппараты. На территории военного объекта произошли взрывы, раскаты которых были слышны в окрестностях.

В четверг вечером беспилотники шиитов нанесли удары по американской базе в Ираке, которая расположена к северу от административного центра Эрбиль (425 км от Багдада). О последствиях этой атаки сведений не приводится.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 27 атак на американские базы в регионе: 16 - в Ираке, 11 - в Сирии. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок легкие ранения получил 21 военнослужащий.

24 октября представитель движения "Исламское сопротивление Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил телеканалу Al Mayadeen, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и, чтобы оказать им поддержку, направили свои удары на американские базы".